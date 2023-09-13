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ЭКОНОМИКА РБ


МТС ПРОВЕДЕТ В ЦЕНТРЕ МИНСКА БЕСПЛАТНУЮ ЛЕКЦИЮ ПО НЕЙРОСЕТЯМ


17:52 14.09.2023

МТС приглашает всех желающих окунуться в захватывающий мир нейросетей на бесплатной лекции, которая состоится 16 сентября на территории популярной локации Lidbeer Dvor в центре Минска (ул. Кульман, 1/8).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, эксперт в области искусственного интеллекта Андрей Цыган поделится секретами работы нейросетей. Мероприятие станет завершением проекта МТС «Быть лучше каждый день», который все лето дарил минчанам и гостям столицы множество возможностей для обучения и развлечения.

Искусственный интеллект уже прочно вошел в жизнь людей. Но заменят ли нейросети человека или в какие профессии придет окончательно? Андрей Цыган, эксперт в области искусственного интеллекта ответит на этот и другие вопросы на лекции «Нейроискусство: как реализовать свой творческий потенциал с помощью искусственного интеллекта».

А еще он затронет тему воплощения в жизнь своих идей с помощью искусственного интеллекта. Специалист даст рабочие лайфхаки по использованию нейросетей, которые смогут пригодиться в различных сферах. Нарисовать картину, написать сценарий, снять короткометражку, сделать дизайн афиши — после лекции каждый может попробовать современные и доступные инструменты на основе ИИ.

Кроме того, гостям площадки МТС можно будет поучаствовать в мастер-классе и создать свой собственный дизайнерский аксессуар с помощью 3D-ручки, проверить знания на тему технологий в кахуте. А также каждый сможет показать свои танцевальные таланты, повторяя профессиональные движения. Лучшие исполнители получат приятные сувениры от МТС.

Присоединиться к активностям проекта «Быть лучше каждый день» можно с 17.00. Лекция «Нейроискусство: как реализовать свой творческий потенциал с помощью искусственного интеллекта» начнется в 18.00.

Проект «Быть лучше каждый день», который стартовал 30 июня 2023 года, в формате субботних вечеров подходит к завершению. Однако до конца сентября на площадке МТС будут проходить кинопоказы фильмов и сериалов из видеосервиса МТС ТВ. За расписанием киносеансов можно следить в официальных аккаунтах МТС: Instаgram, Facebook, Вконтакте.
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