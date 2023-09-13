Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100,6%, с декабрем 2022 г. – 102,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,03% и 102%, промежуточные товары – соответственно 100,7% и 102,7%, потребительские товары – соответственно 100,7% и 102,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 96%, с декабрем 2022 г. – 88,7%, в том числе в растениеводстве –89,8% и 82,3% соответственно, животноводстве –98% и 90,9% соответственно.