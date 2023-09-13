ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО БЖД 19 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

16:53 14.09.2023 19 сентября 2023 года заместитель начальника Белорусской железной дороги (БЖД) Сергей Сизин проведет «прямую телефонную линию» по вопросам содержания переездов, пешеходных переходов, снабжению электроэнергией электроустановок потребителей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы по заявленной тематике можно будет с 14:00 до 15:00 по номеру телефона (+375-17) 225-24-24.