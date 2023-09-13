За январь-июль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,3%, рентабельность продаж – 7,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 августа 2023 г. составила 65,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 10,2 млрд рублей, или 15,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2023 г. составила 75 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,8 млрд рублей, или 13,1% от общего объема кредиторской задолженности.