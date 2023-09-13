Конкурс молодых дизайнеров одежды «Созвездие» впервые пройдет в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, состязание направлено на реализацию профессионального, творческого и личностного потенциала молодежи, обмен креативными идеями и повышение квалификации начинающих специалистов.

К участию приглашаются студенты профильных специальностей белорусских вузов и учреждений среднего специального образования, а также молодые дизайнеры и модельеры.

Состязание включает три номинации. В категории «Fashion-эскиз» необходимо подготовить наброски коллекций мужской, женской или детской одежды. Их нужно представить в электронном виде в качестве многофигурной композиции формата А3, состоящей из пяти компонентов.

Номинация «Дизайнер одежды» предполагает составление электронного мудборда с кратким описанием концепции готовой коллекции и ее фотографиями. Коллекция должна включать семь комплектов одежды, а также иметь девиз и музыкальное сопровождение.

Для «Конкурса одной модели» предстоит составить и запечатлеть на фотографиях образ, состоящий из костюма, визажа, прически, по желанию аксессуаров и обуви. Допускается совместная работа дизайнера, визажиста и парикмахера.

Для участия необходимо отправить заявку на электронный адрес . Прием работ в первой номинации продлится до 1 октября, в остальных – до 18 октября. В письме с пометкой «Конкурс» нужно указать ФИО, номинацию, название работы, дату выполнения и копии студенческого билета либо диплома об окончании учреждения образования, а также ссылку на фотографии эскизов и коллекций одежды.

В середине декабря жюри определят финалистов конкурса. Показ их коллекций состоится на Гала-представлении, где назовут имена по победителей в каждой из номинаций. Оценят работы по содержанию концепции коллекции и визуальному оформлению. Также состоится в социальных сетях конкурса открытое голосование для выбора обладателя «Приза зрительских симпатий».

В состав жюри войдут специалисты белорусской fashion-индустрии, преподаватели кафедры дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) БГУ, ведущие дизайнеры, руководители компаний-производителей одежды, искусствоведы.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса и формой заявки можно по ссылке.

Организатором мероприятия выступает ФСК БГУ.