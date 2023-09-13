ОАО «СветлогорскХимволокно» представит свою продукцию на выставке химической и нефтегазовой промышленности и науки «Химия. Нефть и Газ» в рамках Белорусского промышленно-инновационного форума, который пройдет 26-28 сентября 2023 года в Минске (проспект победителей 20/2. Футбольный манеж).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке будут представлены полиэфирные текстильные нити, в том числе с функциональными свойствами, уникальные термостойкие материалы Арселон, широкий спектр нетканых спанмелт-материалов (СпанБел, АкваСпан, МедиСпан, SpunBel HG, BUDAR), полимерная продукция, одноразовые перчатки.

Кроме того, будет представлена новинка этого года – латексные медицинские перчатки.