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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО» ПРЕДСТАВИТ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В МИНСКЕ
14:41 14.09.2023
ОАО «СветлогорскХимволокно» представит свою продукцию на выставке химической и нефтегазовой промышленности и науки «Химия. Нефть и Газ» в рамках Белорусского промышленно-инновационного форума, который пройдет 26-28 сентября 2023 года в Минске (проспект победителей 20/2. Футбольный манеж).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке будут представлены полиэфирные текстильные нити, в том числе с функциональными свойствами, уникальные термостойкие материалы Арселон, широкий спектр нетканых спанмелт-материалов (СпанБел, АкваСпан, МедиСпан, SpunBel HG, BUDAR), полимерная продукция, одноразовые перчатки.
Кроме того, будет представлена новинка этого года – латексные медицинские перчатки.
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