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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
13:19 14.09.2023
Комитет государственного контроля Витебской области 19-20 сентября проводит «горячую линию» с жителями региона по вопросам качества работы учреждений здравоохранения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, ведомство интересует следующая информация: укомплектованность учреждений медицинскими кадрами (первичная медпомощь, узкие специалисты, решение вопросов обслуживания при отсутствии специалистов, организация диагностических исследований); проведение диспансеризации (в том числе организации скрининга); эндопротезирование крупных суставов пациентам (организация помощи при наличии очередности, длительном ожидании);обслуживание населения сельских населенных пунктов в фельдшерско-акушерских пунктах (время работы ФАПа, наличие медицинских кадров, организация выездных приемов узкими специалистами, наличие необходимого оборудования и его исправность, состояние зданий и помещений для оказания медицинской помощи) и др.
Звонить на линию можно будет с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по номерам телефонов: 8 (0212) 37-61-70, 37-61-94.
Кроме того, сообщения можно направить по электронной почте () до 20 сентября с указанием темы «Здравоохранение».
КГК обращает внимание, что направленная информация не подлежит рассмотрению в порядке, определенном законом от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».
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