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ЭКОНОМИКА РБ


В АВГУСТЕ В МИНСКЕ УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД ПО ЧИСЛУ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИР


12:42 14.09.2023

В августе в Минске установлен новый рекорд по числу сделок купли-продажи квартир.

Как пишет Realt, в целом летние месяцы показали рекордное число сделок купли-продажи. В июне-июле были установлены максимальные значения для этих месяцев, а август и вовсе установил новый рекорд: по предварительным данным, в августе 2023 года купили 1827 квартир, что на 12% больше значения предыдущего месяца. Это самое высокое значение за всю историю наблюдения.

Предложение квартир в базе Realt в августе по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 3,5%.

Структура купленных квартир в разрезе числа комнат за месяц не изменилась. Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 42%. В 33% случаев выбирали 2-комнатные квартиры и в 21% - 3-комнатные. В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали в 7% случаев.

Среди районов чаще других выбирали Центральный, Октябрьский и Ленинский, реже — Советский и Фрунзенский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных панельных и каркасных домах. В то же время чаще выбирали квартиры в сталинках — их доля увеличилась на 4%.

Что касается стоимости, то средняя цена проданных в Минске квартир за август 2023 года подросла на 0,3% и составила 1378 $/м2. В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1489 $/м2 (+0,4% за месяц) — $51 350; 2-комнатные квартиры: 1317 $/м2 (-0,2%) — $60 108; 3-комнатные квартиры: 1225 $/м2 (+0,5%) — $73 900; 4-комнатные квартиры: 1168 $/м2 (-1,8%) — $89 300.

Средняя цена квартир предложения за август 2023 года показала отрицательную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 0,5% - до 1353 $/м2.

В отчетном месяце увеличилась средняя стоимость квадратного метра предложения только у 1-комнатных квартир — плюс 0,9%. В остальных случаях цены снизились.

Следует отметить, что цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Realt произвел расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в августе 2023 года составляла $1517 (-0,2% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1578 $/м2 (-0,3% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1549 $/м2 (-0,1%), 3-комнатные квартиры — 1485 $/м2 (+0,1%), 4-комнатные квартиры — 1400 $/м2 (+0,1%).

Значительнее всего цены за август 2023 года увеличились по таким микрорайонам, как Сторожевская-Оперный театр, Автозавод, Дрозды, где рост цен составил +3%. В то же время наибольшее снижение цен (-4%) наблюдалось по следующим микрорайонам: Вокзал — площадь Независимости, Сельхозпоселок, Новинки.

Самая дорогая квартира, приобретенная в августе 2023 года, обошлась покупателю в $580 тысяч.
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