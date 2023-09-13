Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали с поличным за взяточничество должностное лицо ЗАО "Добрушский фарфоровый завод".

Как сообщает Telegram-канал МВД, работник предприятия принимал меры конспирации: на встречи с взяткодателем он отправлял своего брата. После получения очередного конверта последний несколько часов кружил по Минску, проверяя наличие слежки. Когда не обнаружил ее, отправился к фигуранту для обсуждения результатов прошедших переговоров и передачи денег. По завершении встречи братьев задержали.

МВД утверждает, что представитель коммерческих структур "вознаградил" фигуранта на сумму свыше 33 тысяч белорусских и 155 тысяч российских рублей за своевременную отгрузку продукции и решение других вопросов.

Следователями возбуждено уголовное дело за получение взятки. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности работника завода.