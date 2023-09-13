Ярмарки во всех районах столицы будут работать каждые выходные с 16 сентября по 26 ноября.

Как сообщает Мингорисполком, самая крупная ярмарка пройдет на парковке у большой арены ГКСУ «Чижовка-арена» (ул. Ташкентская, 19, время работы — с 9:00 до 17:00).

В Минске также определено 105 мест для организации ежедневной торговли сельхозпродукцией с 18 сентября по 15 ноября.

С более подробной информацией о ярмарках можно ознакомиться здесь.