|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ В МИНСКЕ НАЧНУТ РАБОТАТЬ С 16 СЕНТЯБРЯ
12:16 14.09.2023
Ярмарки во всех районах столицы будут работать каждые выходные с 16 сентября по 26 ноября.
Как сообщает Мингорисполком, самая крупная ярмарка пройдет на парковке у большой арены ГКСУ «Чижовка-арена» (ул. Ташкентская, 19, время работы — с 9:00 до 17:00).
В Минске также определено 105 мест для организации ежедневной торговли сельхозпродукцией с 18 сентября по 15 ноября.
С более подробной информацией о ярмарках можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2023
Курсы в банках
на 14.09.2023
Конвертация в банках
на 14.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте