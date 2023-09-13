Потребительские цены в Минской области в августе 2023 года снизились по сравнению с июлем на 0,3%, с декабрем 2022 года – выросли на 2,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за август 2023 года потребительские цены выросли на 0,3% по сравнению с августом 2022 года. В январе-августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены подскочили на 4,7%.

Продовольственные товары в августе 2023 года подешевели по сравнению с июлем на 0,8%, с декабрем 2022 года – увеличились на 2,3%. Годовой рост цен в августе 2023 года составил 2,8%. За январь-август 2023 года цены на продтовары повысились на 6,8% к уровню января-августа 2022 года.

Непродовольственные товары в августе 2023 года подорожали по сравнению с июлем на 0,5%, с декабрем 2022 года - на 2,3%. При этом за август 2023 года к уровню августа 2022 года цены снизились на 3,1%. В январе-августе текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 1,9%.

Цены на услуги в августе 2023 года увеличились по сравнению с июлем на 0,3%, с декабрем 2022 года – на 6,2%. В августе 2023 года услуги подорожали по сравнению с августом 2022 года на 7%. За январь-август 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%.