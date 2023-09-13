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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР С ФУДМОЛЛОМ ОТКРОЮТ В МИНСКЕ


11:31 14.09.2023

Крупный девелопер «Сигмаполюс» скоро откроет в Минске новый торговый центр с фудмоллом.

Он находится рядом с ТРЦ «Тивали» у станции метро «Спортивная». Большая часть площадей уже освоена арендаторами, в них кипят отделочные работы.

Торговый центр занял здание с паркингом по улице Дунина-Марцинкевича, 3. После строительства в нем размещался мебельный центр. Сейчас двухэтажное пространство у метро получит вторую жизнь, но уже в модном формате.

Здание превратят в торговую галерею площадью почти 4000 «квадратов». Внутри вовсю идут работы: строители убрали лишние перегородки и сняли подвесные потолки, что даст магазинам больше места по высоте и добавит лофта. Вдобавок к двум лифтам установлены эскалаторы.

Торговый центр занимает два уровня: первый уровень выделен для небольших магазинов, второй – под авторскую и уличную еду.

На втором этаже расположился новаторский фудмолл, где под одной крышей соберут более 20 гастро-концептов. Из других отличий – необычный дизайн и арт-объекты. В отличие от фудкорта, в нем будет много корнеров с авторской кухней. Готовить будут блюда разных стран мира, но в необычной интерпретации и с оригинальной подачей. Рядом с открытыми кухнями расставят столы для гостей, а ближе к панорамным окнам будет сцена с живой музыкой.

«Обновленный торговый центр находится всего в 10 метрах от ТРЦ «Тивали», и такое соседство должно усилить трафик покупателей. Во многом мы и приняли решение об открытии еще одного объекта после того, как возник дефицит торговых площадей – спрос превышает предложение. Кроме того, для него выбрана другая концепция – модной галереи, ориентированной на молодежь и семьи с детьми. В ней можно будет найти то, чего нет в основном комплексе, так что они в какой-то мере будут дополнять друг друга», – пояснили в компании «Сигмаполюс».

Основная часть торгового центра уже сдана в аренду. Девелопер ведет переговоры по оставшимся свободным локациям и открыт для предложений. Приоритет отдают товарам для дома, хобби и подарков.

Новый торговый центр откроют в ближайшие месяцы. Планируется, что он будет наполняться магазинами поэтапно – по мере готовности арендаторов.
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