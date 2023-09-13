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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 210 КМ МЕСТНЫХ АВТОДОРОГ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА
11:17 14.09.2023
Более 210 км местных автомобильных дорог отремонтировали в Гомельской области с начала года. Об этом сообщил начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Згурский.
Руководитель напомнил: местные автомобильные дороги в регионе находятся на балансе Гомельоблдорстроя.
"В этом году на ремонт и реконструкцию местных автодорог выделено 83 млн рублей. 240 км автомобильных дорог в плане на год. Уже выполнено 88% запланированных работ", - рассказал Дмитрий Згурский.
Он подчеркнул, что при определении очередности объектов обязательно учитываются обращения граждан, техническое состояние артерий, загруженность дорог.
"Так в этом году в облисполком поступило 132 обращения относительно дорожной сети. Большую часть удалось разрешить положительно, в том числе и благодаря выделенным дополнительным финансовым средствам", - уточнил начальник главного управления. Остальные озвученные жителями региона объекты либо в графике работ, либо поставлены в очередь, добавил он.
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