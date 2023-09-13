Более 210 км местных автомобильных дорог отремонтировали в Гомельской области с начала года. Об этом сообщил начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Згурский.

Руководитель напомнил: местные автомобильные дороги в регионе находятся на балансе Гомельоблдорстроя.

"В этом году на ремонт и реконструкцию местных автодорог выделено 83 млн рублей. 240 км автомобильных дорог в плане на год. Уже выполнено 88% запланированных работ", - рассказал Дмитрий Згурский.

Он подчеркнул, что при определении очередности объектов обязательно учитываются обращения граждан, техническое состояние артерий, загруженность дорог.

"Так в этом году в облисполком поступило 132 обращения относительно дорожной сети. Большую часть удалось разрешить положительно, в том числе и благодаря выделенным дополнительным финансовым средствам", - уточнил начальник главного управления. Остальные озвученные жителями региона объекты либо в графике работ, либо поставлены в очередь, добавил он.