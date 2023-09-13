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ЭКОНОМИКА РБ
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ПРИНЕС БЮДЖЕТУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 3,3 МЛН РУБЛЕЙ
10:50 14.09.2023
По оперативной информации, в бюджет Витебской области за январь-август 2023 года поступило 3,3 млн рублей налога на игорный бизнес. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре областной инспекции МНС.
В ведомстве напомнили, что, согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
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