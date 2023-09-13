Комитет госконтроля Гродненской области установил факты недостаточной готовности отдельных организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в котельных Зельвенского РУП ЖКХ частично разрушена тепловая изоляция на трубопроводах и запорной арматуре, запорная арматура (задвижки, краны) и элементы насосного оборудования протекают и покрыты коррозией, используются неповеренные манометры.

В Гродно и г.п.Зельва не обеспечена должная подготовка ряда жилых домов к осенне-зимнему периоду (в подвалах и теплоузлах домов нарушена целостность изоляции трубопроводов, имеются многочисленные наросты ржавчины и течи запорной арматуры, подвальные помещения захламлены посторонними предметами).

В адрес организаций ЖКХ направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений. О недостатках проинформированы органы власти.