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ЭКОНОМИКА РБ
НЕ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
10:42 14.09.2023
Комитет госконтроля Гродненской области установил факты недостаточной готовности отдельных организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в котельных Зельвенского РУП ЖКХ частично разрушена тепловая изоляция на трубопроводах и запорной арматуре, запорная арматура (задвижки, краны) и элементы насосного оборудования протекают и покрыты коррозией, используются неповеренные манометры.
В Гродно и г.п.Зельва не обеспечена должная подготовка ряда жилых домов к осенне-зимнему периоду (в подвалах и теплоузлах домов нарушена целостность изоляции трубопроводов, имеются многочисленные наросты ржавчины и течи запорной арматуры, подвальные помещения захламлены посторонними предметами).
В адрес организаций ЖКХ направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений. О недостатках проинформированы органы власти.
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