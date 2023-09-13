Более 320 легковых авто стоят в очереди на въезд в Литву из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 легковой транспорт ожидает въезда в ЕС перед всеми литовскими пунктами пропуска. Наименьшее количество авто пропустили на свою территорию сотрудники Мядининкая (Каменный Лог) — 38%. Контрольные службы 🇵🇱польского Тересполя (Брест) за сутки оформили 35% автомобилей», - говорится в сообщении.

Скопление грузового транспорта фиксируется перед литовскими пунктами пропуска Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка). По данным маршрутам за сутки в страны ЕС проследовало 64% и 51% фур от нормы.