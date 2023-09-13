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ЭКОНОМИКА РБ
ЕДИНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ В МТЗ-ХОЛДИНГЕ
10:11 14.09.2023
Предприятия МТЗ-Холдинга намерены создать единый инжиниринговый центр. Об этом сообщил заместитель технического директора ОАО «МТЗ» по развитию станкостроения Максим Котролев.
«Недавно в состав «МТЗ-ХОЛДИНГА» вошли три станкостроительных предприятия: Гомельский завод станков и узлов, «СтанкоГомель» и «Вистан». Чтобы консолидировать технические возможности и компетенции этих и других заводов холдинга, планируется создать инжиниринговый центр. Сегодня, чтобы привлечь новых покупателей, необходимо предлагать им не просто оборудование, а комплексное решение: станок, технологию обработки детали, оснастку и инструмент. Благодаря обобщению знаний и опыта, в будущем мы сможем совместно реализовывать крупные проекты, например, по разработке инновационной продукции», - отметил Максим Котролев.
По его словам, в планах у станкостроительных предприятий холдинга нарастить объемы выпуска продукции. Для этого необходимо провести как точечное техническое перевооружение, так и реновацию производственных площадей, необходимую для соблюдения технологических процессов и улучшения условий труда рабочих. Наряду с этим заводы рассчитывают расширить гамму выпускаемой продукции и освоить производство новых моделей оборудования.
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