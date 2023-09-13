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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ 7,1 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
09:53 14.09.2023
В Беларуси на 14 сентября намолочено 7152,7 тыс. тонн зерна: 6163,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 989,3 тыс. тонн рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Уборка кукурузы на зерно ведется в четырех областях республики: Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской. К настоящему моменту в этих регионах убрано 4,92 тыс. га и намолочено 35,5 тыс. тонн при урожайности 72,2 ц/га.
Зеленой массы кукурузы собрано 6923,6 тыс. тонн.
Продолжается уборка крупяных культур: гречихи намолочено 31,1 тыс. тонн при урожайности 15,1 ц/га, проса - 15,2 тыс. тонн при урожайности 19,7 ц/га.
Заготовлено 93,1 тыс. тонн льнотресты.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 79,1% к скошенным площадям.
Хозяйства страны накопали 182,1 тыс. тонн картофеля при урожайности 358,0 ц/га.
В стране накопано 452,2 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 444,8 ц/га.
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