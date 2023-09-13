Одна из важнейших задач для энергоснабжающих организаций Беларуси в текущей пятилетке - модернизация электросетевой инфраструктуры. Это отметил министр энергетики Виктор Каранкевич.

По его словам, если ранее в стране ежегодно реконструировалось порядка 1,6-1,7 тыс. км электросетей, то в ближайшем будущем этот объем необходимо увеличить до 3 тыс. км в год. И это без учета строительства новых линий электропередачи.

"Соответствующая задача поставлена проектным и строительно- монтажным организациям, - отметил Виктор Каранкевич. - Мы должны ежегодно прирастать в модернизации электросетей - как для целей отопления и горячего водоснабжения населения, так и для развития реального сектора экономики, промышленности".

В первом полугодии 2023 года прирост электропотребления в стране составил около 1 млрд кВтч. При этом основная доля обеспечена реальным сектором экономики.

"Необходимо создать условия не только для развития действующих производств, но и создания новых за счет модернизации электросетей и подстанций различных классов напряжения, в том числе в свободных экономических зонах. В этом году планируется завершение 4 проектов в СЭЗ с поддержкой государства", - добавил руководитель Минэнерго.