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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ СОВЕТ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ
09:15 14.09.2023
В Беларуси при правительстве создадут Совет по биологической безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
Согласно информации, новая структура займется вопросами координации борьбы с инфекционными заболеваниями.
«Задача стоит, чтобы вирусы, которые появляются в Африке, новые болезни, как геморрагическая лихорадка, малярия, чтобы не дошли до нас. А если и дойдут, то, чтобы мы досрочно к этому подготовились и уже встретили эти заболевания во всеоружии, минимизировав количество больных и ущерб, который принесет то или иное заболевание нашему государству», - пояснил глава Витебской области Александр Субботин.
В структуру прежде всего войдут министерства здравоохранения, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, Национальной академии наук.
«И все это сводится в правительстве. Под одну такую большую шапку берется, чтобы уже, видя всю картину, принимать качественные решения. Поэтому при необходимости будут подключаться все различные органы. Я думаю, тут допустимо даже вплоть до армии. Я думаю, когда какая-то проблема возникает, это все равно входит в разряд чрезвычайных ситуаций. И чтобы минимизировать ущерб, надо подключать всех», - сказал он.
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