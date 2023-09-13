Первый энергоблок БелАЭС будет выведен в планово-предупредительный ремонт в первой половине октября. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом филиала «Витебские электрические сети» РУП «Витебскэнерго».

Он пояснил, что предусматривается проведение регламентных работ, в том числе по перегрузке ядерного топлива в активную зону реактора.

"Отработавшее ядерное топливо будет помещено в бассейн выдержки, который находится в здании реактора, а свежее ядерное топливо загружено в реактор - оно уже поставлено на станцию, прошло входной контроль, находится в специальном хранилище", - отметил министр.

Планируется замена около 25% тепловыделяющих сборок.

Кроме того, будет проведена широкая диагностика технологических систем, реакторного отделения, машинного зала, турбинного цеха. Будет выполнен контроль металла, сварных соединений.

"Все работы расписаны, регламентированы, составлены четкие графики их выполнения", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

К плановому ремонту будут привлечены белорусские и российские организации. Отечественные специалисты уже наработали определенный опыт по выполнению соответствующих работ в рамках первого планово-предупредительного ремонта первого энергоблока АЭС.

"Мы стремимся к тому, что объемы и доля работ, выполняемых нашими организациями, расширялись", - добавил Виктор Каранкевич.