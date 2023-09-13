ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПОЗИТИВНО ОЦЕНИВАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ


18:03 13.09.2023

Оценки перспектив развития промпредприятий остаются позитивными. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса директоров промышленных организаций, проведенного в августе текущего года НИЭИ Минэкономики.

Две трети опрошенных указали, что объем производства на их предприятиях не изменился либо вырос, каждый третий участник исследования отметил снижение запасов готовой продукции. При этом третий месяц подряд остаются неизменными коэффициент загрузки мощностей и уровень рентабельности продаж.

Более половины предприятий обеспечены заказами на срок от 1 до 3 месяцев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ближайшей перспективе руководители предприятий планируют рост производства и спроса, некоторое увеличение цен на свою продукцию, сохранение текущего уровня занятости и прибыли.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.09.2023
валюта курс
EUR 3.4846
USD 3.2471
RUB 3.3858
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4626 -0
USD 3.2471 +0.0273
RUB 3.3858 -0.0103
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4580 3.4700
USD 3.2370 3.2450
RUB 3.3670 3.3870
подробнее

Конвертация в банках
на 13.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0720
EUR/RUB 102.3000 102.9000
USD/RUB 95.7000 96.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте