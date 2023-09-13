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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПОЗИТИВНО ОЦЕНИВАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ
18:03 13.09.2023
Оценки перспектив развития промпредприятий остаются позитивными. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса директоров промышленных организаций, проведенного в августе текущего года НИЭИ Минэкономики.
Две трети опрошенных указали, что объем производства на их предприятиях не изменился либо вырос, каждый третий участник исследования отметил снижение запасов готовой продукции. При этом третий месяц подряд остаются неизменными коэффициент загрузки мощностей и уровень рентабельности продаж.
Более половины предприятий обеспечены заказами на срок от 1 до 3 месяцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ближайшей перспективе руководители предприятий планируют рост производства и спроса, некоторое увеличение цен на свою продукцию, сохранение текущего уровня занятости и прибыли.
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