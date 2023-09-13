В Гомельской области по итогам года планируют отремонтировать 220 км республиканских дорог и 11 мостовых сооружений. Об этом рассказал начальник главного управления ЖКХ облисполкома Дмитрий Згурский.

"…поставлена задача привести качество покрытия на всех дорогах как республиканского, так и местного значения в надлежащее состояние. Для этого выделены дополнительные ресурсы. Например, по Гомельавтодору, на балансе которого республиканские дороги, - в два раза", - рассказал начальник главного управления.

Одним из значимых объектов, к которым намерены приступить в этом году, Дмитрий Згурский назвал мост через Припять на въезде в Мозырь.

"Движения транспорта через этот мост закроют. На период реконструкции, которая займет ориентировочно 3 года, будет организовано движение по объездной дороге", - обозначил он.

Увеличены объемы финансирования на 16,6 млн рублей и по Гомельоблдорстрою, которому относятся местные автодороги, что позволит сделать порядка 500 тыс. кв. м ремонта улично-дорожной сети.