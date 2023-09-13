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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЭС ВЫРАБОТАЛА 19 МЛРД КВТЧ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


17:43 13.09.2023

С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) станция суммарно выработала около 19 млрд Квтч электроэнергии, что позволило заместить более 5 млрд куб м природного газа. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом филиала «Витебские электрические сети» РУП «Витебскэнерго».

По его словам, с вводом в промышленную эксплуатацию второго энергоблока станция будет ежегодно генерировать около 18,5 млрд кВтч., что позволит удовлетворить более 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии, замещать около 4,5-5 млрд куб. м импортируемого природного газа в год. Снижение валютной нагрузки на экономику составит более $550 млн в год.

Министр добавил, что второй энергоблок АЭС прошел основные этапные программы, 13 мая 2023 года он включен в объединенную энергосистему, в ближайшее время начнется комплексное опробование его оборудования, которое продлится в течение 15 суток.

"В июне-июле в отдельные дни в рамках опытно-промышленной эксплуатации блок уже работал на номинальной мощности, впервые БелАЭС в этот период работала полным составом оборудования - два блока функционировали на номинальной мощности и обеспечивали выдачу электроэнергии в сеть", - сказал Виктор Каранкевич.

При этом он подчеркнул, что вся электроэнергия, которая вырабатывается на АЭС, востребована внутри страны и потребляется реальным сектором экономики и населением.
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