Комитет госконтроля Витебской области вскрыл факты неэффективного расходования государственных средств при госзакупках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, ряд предприятий области объявили закупку услуг по заготовке и вывозу древесины общей стоимостью более 4 млн рублей. Однако детальное изучение госконтролерами ситуации показало, что эти работы лесохозяйственные предприятия могли выполнить собственными силами. По рекомендациям КГК большая часть закупок услуг была отменена.

Кроме того, две сельскохозяйственные организации (в Витебском и Глубокском районах) при приобретении сельхозтехники установили субъективные требования технических характеристик. Это исключило возможность участия в госзакупках отечественных производителей.

После вмешательства КГК Витебской области проводимые закупки отменены, в техзадания внесены изменения и проведены новые процедуры закупок. Экономия бюджетных средств составила 70 тыс. рублей.

Всего за 8 месяцев 2023 года принятые КГК Витебской области меры позволили сэкономить при госзакупках 6,8 млн рублей бюджетных средств.