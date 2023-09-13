В Беларуси продолжается работа над обновлением меню школьников. Чтобы еда была не только полезной, но и вкусной, в стране ищут новых партнеров и интересные продукты.

На тендерной основе одним из поставщиков школьного питания стала компания BREMOR. Комбинаты школьного питания заинтересовали блинчики, сырники, пельмени, морская капуста и филе сельди.

Компания уже отгрузила на комбинаты школьного питания около 450 тонн продукции. Больше всего – 350 тонн – приходится на пельмени, блинчики и сырники «Бабушка Аня», так как они особенно нравятся школьникам.

К рецептурам продуктов питания для детей существуют определенные требования. И продукция компании этому соответствует: морская капуста – без консервантов, в пельменях – минимальное количество специй. Также учтены пожелания комбинатов по фасовке продукции, для чего установлено специальное оборудование, позволяющее автоматически отгружать в короба сырники и блинчики не только по весу, но и по количеству.

«Чтобы дети легко усваивали школьный материал, хорошо переносили спортивные нагрузки и гармонично развивались, важно обеспечить их сбалансированным питанием. И крайне важно, чтобы предлагаемая еда детям нравилась. Это хоть и непростая, но интересная и важная задача. Поэтому мы охотно подключились к ее решению. Мы всегда тесно работаем со своим покупателем и знаем, что нравится детям. Приятно, что еще на старте проекта мы получаем хорошую обратную связь. И в компанию продолжают поступать новые и новые заявки на сотрудничество с комбинатами школьного питания разных регионов страны. Мы будем стремиться выполнять их все и в полном объеме, чтобы порадовать вкусными и полезными продуктами как можно больше школьников», – отметила замдиректора по маркетингу BREMOR Олеся Елина.

Пилотный проект по развитию школьного питания расширяет географию. Только в Бресте в этом году к нему подключат еще 26 учебных заведений. Всего же в проекте участвует порядка 800 школ, гимназий и лицеев по всей стране.