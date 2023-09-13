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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ КРУПНУЮ ПАРТИЮ ТЕХНИКИ В АФРИКУ
16:23 13.09.2023
ОАО «Гомсельмаш» планирует поставить крупную партию агротехники в Африку, удвоив количество белорусской техники на континенте. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе предприятия.
«В настоящее время уже 80 единиц нашей техники работает на африканском континенте – преимущественно в Зимбабве. На сегодня проведен ряд переговоров, согласно которым достаточно большое количество техники – до 80 единиц – планируется поставить в ближайшее время в африканский регион», – рассказал генеральный директор компании Александр Новиков.
В Африке создан центр белорусской техники, который сопровождает и обслуживает всю технику, которая поставляется на континент.
«На сегодняшний момент сложностей по обслуживанию и работе техники нет», – добавил Александр Новиков.
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