ОАО «Гомсельмаш» планирует поставить крупную партию агротехники в Африку, удвоив количество белорусской техники на континенте. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе предприятия.

«В настоящее время уже 80 единиц нашей техники работает на африканском континенте – преимущественно в Зимбабве. На сегодня проведен ряд переговоров, согласно которым достаточно большое количество техники – до 80 единиц – планируется поставить в ближайшее время в африканский регион», – рассказал генеральный директор компании Александр Новиков.

В Африке создан центр белорусской техники, который сопровождает и обслуживает всю технику, которая поставляется на континент.

«На сегодняшний момент сложностей по обслуживанию и работе техники нет», – добавил Александр Новиков.