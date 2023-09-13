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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТОЛИЧНОЙ ТУРФИРМЫ ПРИСВОИЛА 57 ТЫС. РУБЛЕЙ
15:55 13.09.2023
Оперативники ОБЭП Советского РУВД столицы получили информацию о присвоении 43-летней минчанкой денежных средств одной из столичных турфирм. Об этом сообщает Telegram-канал МВД.
Сотрудниками милиции установлено, что женщина работала начальником отдела, отвечая за оформление и реализацию билетов на авиаперелеты, приобретенные за деньги работодателя. Она регулярно предлагала многочисленным знакомым выгодно купить авиабилеты, а оплату просила перечислять на ее личный карт-счет.
В результате таких махинаций фигурантка присвоила 57 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды.
Следователями возбуждено уголовное дело за присвоение в особо крупном размере.
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