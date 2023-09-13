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ЭКОНОМИКА РБ
ПУ «НЕФТЕБУРСЕРВИС» БУДЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ СКВАЖИНЫ СОБСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
15:16 13.09.2023
В ПУ «Нефтебурсервис» компании «Белоруснефть» изготовили насосный блок БН-П-500-25.
Новая установка является одним из результатов реализации программы внедрения новой техники и прогрессивных технологий в области добычи нефти, сообщает NEFT.by.
Блок предназначен для профилактических обработок скважин с равномерной подкачкой химических реагентов, воды, растворителей, хлористого кальция. Такие процедуры выполняют для защиты подземного оборудования от засоления, чтобы предотвратить преждевременные отказы.
В ПУ «Нефтебурсервис» рассказали и о нюансах производства. Например, при изготовлении насосного блока применяли технологию сварки TIG. Это ручная дуговая сварка, при которой используется неплавящийся электрод под защитой инертных газов. Такой способ сварки позволяет получить швы высокого качества и сваривать разнородные металлы.
«Первый этап программы новой техники и прогрессивных технологий выполнен. Теперь оборудование передадим специалистам НГДУ «Речицанефть», они запустят его в опытную эксплуатацию и проанализируют работоспособность. В 4 квартале планируем в полном объеме завершить внедрение этой техники», - сообщил первый заместитель начальника управления — главный инженер ПУ «Нефтебурсервис» Вадим Заец.
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