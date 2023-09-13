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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2,8%
14:59 13.09.2023
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 99,8%, с декабрем 2022 г. – 102,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 105,4% соответственно, промежуточные товары – 99,6% и 102,5%, потребительские товары – 100,2% и 101,9% соответственно.
В августе 2023 года цены на промтовары выросли к августу 2022 года на 6,5%. При этом за январь-август текущего года к уровню января-августа 2022 года цены увеличились на 12,1%.
Продукция производственно-технического назначения в августе 2023 г. по сравнению с июлем подешевела на 0,2%, с декабрем 2022 года – подорожала на 3,2%. За август 2023 года цены подскочили к уровню августа 2022 года на 9,4%. В январе-августе 2023 года продукция производственно-технического назначения выросла в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5%.
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