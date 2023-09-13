Картофель в Гомельской области убран на 15% площадей, к работам приступили еще не во всех районах. Об этом сообщил первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

По его словам, пройдено 508 гектаров, урожайность составляет 331 ц/га.

Он отметил, что сейчас активно идет уборка кукурузы.

«На силос эту культуру заготовили на 32 % площадей, это 70,9 тысяч гектаров и 1,6 миллиона тонн зеленой массы. Урожайность — 235 ц/га, что гораздо лучше прошлогоднего результата на эту дату — 181 ц/га. Приступили и к уборке кукурузы на зерно, пока пройдено 3,3 % площадей, намолочено 14,2 тысяч тонн. Убрано 23 % площадей, отведенных под кукурузу на семена», - привел цифры Дмитрий Петрожицкий.

В хозяйствах юго-восточного региона Беларуси завершается уборка гречихи и проса, здесь работы выполнены почти на 85 %.

Продолжается сев озимых, заготовка сенажа, уборка овощей.