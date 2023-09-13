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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ДВУХ ЛЕГКОВЫХ АВТО ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА
13:14 13.09.2023
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз двух легковых автомобилей премиального класса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, чтобы сэкономить на таможенных платежах в общей сложности более 44 тыс. рублей стоимость двух машин, указанную в таможенных документах, намеренно занизили. В обоих случаях авто перемещали на территорию ЕАЭС польские перевозчики через пункт пропуска «Козловичи».
Общая стоимость легковых авто премиального класса LEXUS RX450H и MERCEDES-BENZ GLC 220 по документам составляла порядка 229 тыс. рублей. Как выяснили брестские таможенники, настоящая оказалась почти в 2 раза больше – около 400 тыс. рублей.
В отношении польских перевозчиков Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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