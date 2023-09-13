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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ В МИНСКЕ ОБСУДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
12:50 13.09.2023
14 сентября 2023 г. на базе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» состоится круглый стол по актуальным вопросам стандартизации пищевой продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИСС, в его работе примут участие профильные специалисты государственных органов, предприятий пищевой промышленности, национальных институтов по стандартизации и метрологии, других организаций.
В качестве спикеров выступят представители Госстандарта, Белорусского государственного института стандартизации и сертификации, РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» и другие.
За круглым столом запланировано обсуждение таких актуальных тем, как стандартизация в Беларуси и Евразийском экономическом союзе, информационные ресурсы Национального фонда ТНПА; требования, предъявляемые к разработке технических условий.
Участники также рассмотрят вопросы планирования работ по стандартизации в рамках технического комитета по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 16 «Продовольственное сырье и продукты его переработки», в том числе по инициативе заинтересованных организаций.
Завершится мероприятие сессией вопросов и ответов.
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