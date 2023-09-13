14 сентября 2023 г. на базе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» состоится круглый стол по актуальным вопросам стандартизации пищевой продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИСС, в его работе примут участие профильные специалисты государственных органов, предприятий пищевой промышленности, национальных институтов по стандартизации и метрологии, других организаций.

В качестве спикеров выступят представители Госстандарта, Белорусского государственного института стандартизации и сертификации, РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» и другие.

За круглым столом запланировано обсуждение таких актуальных тем, как стандартизация в Беларуси и Евразийском экономическом союзе, информационные ресурсы Национального фонда ТНПА; требования, предъявляемые к разработке технических условий.

Участники также рассмотрят вопросы планирования работ по стандартизации в рамках технического комитета по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 16 «Продовольственное сырье и продукты его переработки», в том числе по инициативе заинтересованных организаций.

Завершится мероприятие сессией вопросов и ответов.