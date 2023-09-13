ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ В МИНСКЕ ОБСУДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ


12:50 13.09.2023

14 сентября 2023 г. на базе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» состоится круглый стол по актуальным вопросам стандартизации пищевой продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИСС, в его работе примут участие профильные специалисты государственных органов, предприятий пищевой промышленности, национальных институтов по стандартизации и метрологии, других организаций.

В качестве спикеров выступят представители Госстандарта, Белорусского государственного института стандартизации и сертификации, РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» и другие.

За круглым столом запланировано обсуждение таких актуальных тем, как стандартизация в Беларуси и Евразийском экономическом союзе, информационные ресурсы Национального фонда ТНПА; требования, предъявляемые к разработке технических условий.

Участники также рассмотрят вопросы планирования работ по стандартизации в рамках технического комитета по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 16 «Продовольственное сырье и продукты его переработки», в том числе по инициативе заинтересованных организаций.

Завершится мероприятие сессией вопросов и ответов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2023
валюта курс
EUR 3.4525
USD 3.2198
RUB 3.3961
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4626 -0
USD 3.2471 +0.0273
RUB 3.3858 -0.0103
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4580 3.4700
USD 3.2370 3.2450
RUB 3.3670 3.3870
подробнее

Конвертация в банках
на 13.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0720
EUR/RUB 102.3000 102.9000
USD/RUB 95.7000 96.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте