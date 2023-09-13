В Беларуси в ближайшее время разработают Концепцию модернизации Единой информационной системы государственной статистики. Об этом сообщила глава Белстата Инна Медведева на Международном форуме производителей и пользователей статистики, который начал свою работу 12 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге.

Она уточнила, что ее идея предполагает трансформацию сбора данных в рамках статистической отчетности, получение и обработку административных данных, унификацию структуры статистического показателя на всех этапах производства.

Глава Белстата отметила, что современные информационные технологии становятся все более доступными для всех категорий пользователей и мы стремимся соответствовать их новым требованиям.

Внедрены тематические интерактивные системы распространения официальной статистической информации, содержащие более тысячи показателей. Все сервисы имеют современные инструменты визуализации данных, позволяющие разнообразить наглядное представление информации в виде графиков и картограмм, а также предоставляет возможность выгрузки получаемых результатов в машиночитаемом формате.

В настоящее время Белстат завершает разработку Региональной платформы по Целям устойчивого развития. Это пример передовой практики локализации ЦУР, который позволит оценить прогресс достижения ЦУР отдельными регионами и даст возможность составлять рейтинги по обеспечению устойчивого развития.

К концу текущего года будет завершена работа по развертыванию геостатистического портала – системы интерактивной графической визуализации всей официальной статистики. В основе системы – оцифрованный статистический регистр, в котором для каждого субъекта хозяйствования внедрены географические координаты и создан ресурс уникальных адресов».

Международный форум производителей и пользователей статистики организован Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств при поддержке Исполнительного комитета СНГ и Федеральной службы государственной статистики.