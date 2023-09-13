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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 18 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
11:59 13.09.2023
Комитет государственного контроля Могилевской области 18 сентября 2023 г. проведет «горячую линию» по вопросам обязательной диспансеризации населения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, граждане с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по номеру телефона (8-0222) 63-82-03 могут сообщить информацию о проблемных вопросах, возникающих в ходе проведения диспансеризации населения (наличие узких специалистов и необходимого оборудования, доступность диагностических исследований и длительность их ожидания, иное).
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