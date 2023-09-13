В Минске 15-17 сентября пройдет специализированная выставка с демонстрацией образцов техники, инновационных разработок и продукции промышленности.

Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, жители и гости столицы смогут увидеть лучшие разработки военно-промышленного комплекса Беларуси, разработки отечественных предприятий тяжелой и легкой промышленности, электроники. Новинки представят также предприятия пищевой отрасли, а ученые и изобретатели Беларуси, представители учреждений образования продемонстрируют свои достижения и разработки.

На выставке будет представлено множество экспонатов, в том числе крупногабаритная техника, макеты и презентации ведущих предприятий Минска.