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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСТАВКА ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК И ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОЙДЕТ 15-17 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ
11:25 13.09.2023
В Минске 15-17 сентября пройдет специализированная выставка с демонстрацией образцов техники, инновационных разработок и продукции промышленности.
Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, жители и гости столицы смогут увидеть лучшие разработки военно-промышленного комплекса Беларуси, разработки отечественных предприятий тяжелой и легкой промышленности, электроники. Новинки представят также предприятия пищевой отрасли, а ученые и изобретатели Беларуси, представители учреждений образования продемонстрируют свои достижения и разработки.
На выставке будет представлено множество экспонатов, в том числе крупногабаритная техника, макеты и презентации ведущих предприятий Минска.
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