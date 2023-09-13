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ЭКОНОМИКА РБ
БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКСРЕДСТВ В ГАНЦЕВИЧАХ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ В 2024 ГОДУ
11:14 13.09.2023
В Ганцевичах создают биофармацевтическое производство лекарственных средств. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, речь идет о создании инновационного проекта. Завод будет производить лексредства на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови по требованиям GMP.
Как объяснил во время посещения объекта министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, стройка включена в комплексный план «проекта будущего» – «Инновационное здравоохранение». Он утвержден указом № 292 от 29 июля 2021 г.
Дмитрий Пиневич поручил ускорить ввод в эксплуатацию (2024 год). Этот проект реализуется совместно с партнерами из КНР, министр уточнил сроки выполнения строительно-монтажных работ, поставки технологического и инженерного оборудования.
Дмитрий Пиневич рассказал, что специалисты, работающие на данном производстве, в рамках трансфера технологий поедут на обучение на аналогичное производство в Шеньчжень (Китай).
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