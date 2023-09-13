В Ганцевичах создают биофармацевтическое производство лекарственных средств. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, речь идет о создании инновационного проекта. Завод будет производить лексредства на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови по требованиям GMP.

Как объяснил во время посещения объекта министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, стройка включена в комплексный план «проекта будущего» – «Инновационное здравоохранение». Он утвержден указом № 292 от 29 июля 2021 г.

Дмитрий Пиневич поручил ускорить ввод в эксплуатацию (2024 год). Этот проект реализуется совместно с партнерами из КНР, министр уточнил сроки выполнения строительно-монтажных работ, поставки технологического и инженерного оборудования.

Дмитрий Пиневич рассказал, что специалисты, работающие на данном производстве, в рамках трансфера технологий поедут на обучение на аналогичное производство в Шеньчжень (Китай).