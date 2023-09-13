ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ НАКОПАЛИ 164,3 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ И 395,7 ТЫС. ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

10:51 13.09.2023 В Беларуси на 13 сентября намолочено 7140,8 тыс. тонн зерна: 6153,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 987,7 тыс. тонн рапса. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, уборка кукурузы на зерно ведется в четырех областях республики: Брестской, Гродненской, Минской, Гомельской. К настоящему времени убрано 3,96 тыс. га и намолочено 28,6 тыс. тонн при урожайности 72,2 ц/га. Собрано 6407,7 тыс. тонн зеленой массы кукурузы. Продолжается уборка крупяных культур: гречихи намолочено 28,7 тыс. тонн при урожайности 15,1 ц/га, проса - 14,6 тыс. тонн при урожайности 19,9 ц/га. В стране заготовлено 90,4 тыс. тонн льнотресты. Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 78,2% к скошенным площадям. Хозяйства страны накопали 164,3 тыс. тонн картофеля при урожайности 356,9 ц/га. Сахарной свеклы накопано 395,7 тыс. тонн при урожайности 442,8 ц/га.