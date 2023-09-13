На въезд в ЕС фиксируются несущественные очереди транспорта. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информаци, наиболее загруженный маршрут в страны ЕС для большегрузов проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию лишь 50% авто от нормы. Также въезда в Литву фуры ожидали в очередях перед литовскими Шальчининкаем (Бенякони), Райгардасом (Привалка) и польским — Кукурыки (Козловичи).

В течение суток наибольшая очередь легкового транспорта формировалась перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Его контрольные службы оформили только 36% авто. Незначительное скопление легковых автомобилей также фиксировалось перед всеми литовскими погранпереходами.