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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ ТРАНСПОРТА НА ВЪЕЗД В ЕС
10:40 13.09.2023
На въезд в ЕС фиксируются несущественные очереди транспорта. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Согласно информаци, наиболее загруженный маршрут в страны ЕС для большегрузов проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию лишь 50% авто от нормы. Также въезда в Литву фуры ожидали в очередях перед литовскими Шальчининкаем (Бенякони), Райгардасом (Привалка) и польским — Кукурыки (Козловичи).
В течение суток наибольшая очередь легкового транспорта формировалась перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Его контрольные службы оформили только 36% авто. Незначительное скопление легковых автомобилей также фиксировалось перед всеми литовскими погранпереходами.
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