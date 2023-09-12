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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ 4-Х ТЫСЯЧ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ В 2023 ГОДУ ПОСТУПИЛИ В ВУЗЫ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ


09:49 13.09.2023

Более 4-х тысяч выпускников школ и колледжей в 2023 году поступили в вузы без вступительных испытаний. Такую цифру озвучил министр образования Андрей Иванец на совещании по вопросам совершенствования организации итоговой аттестации выпускников учреждений общего среднего образования и вступительной кампании в учреждения высшего образования, которое прошло в министерстве в расширенном составе.

По его словам, порядка 13 тысяч мотивированных абитуриентов-целевиков и выпускников колледжей поступили на избранные специальности. Предметным комиссиям удалось «увидеть» около 17 тысяч абитуриентов, которые стали студентами по результатам внутренних экзаменов.

Новации вступительной кампании этого года начались с проведения университетских олимпиад. В феврале-марте прошли университетские и республиканские этапы предметных олимпиад, победители которых получили право на зачисление в вузы без испытаний.

Впервые в республике проводились централизованные экзамены для выпускников учреждений общего среднего образования (один – по русскому либо белорусскому языку, другой – на выбор). После подведения итогов выпускных экзаменов, обсуждения их с педагогической и родительской общественностью отмечен в целом положительный формат ЦЭ и скорректированы даты их проведения в 2024 году. Предлагается провести ЦЭ в понедельник 27 мая по предмету на выбор и в четверг 30 мая – по русскому или белорусскому языку.

Зачисление на целевую форму подготовки тоже прошло в новом формате. Для "целевых" абитуриентов был разработан особый порядок приема. Вместо ЦТ они сдавали один внутренний экзамен по профильному предмету специальности. Поменялись и сроки подачи документов: целевики делали это раньше всех, и сдавали вступительные испытания тоже раньше. Этапы вступительной кампании были спланированы так, что те молодые люди, которые не прошли на целевые места, смогли участвовать в общем конкурсе, поступив на бюджетное или платное обучение. Шансы на поступление таким образом можно было увеличить в два раза.

Формат организации целевого набора в 2024 году предполагается сохранить без изменений: проведение внутреннего вступительного испытания в УВО; включение в состав предметных комиссий педагогических работников УОСО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, на прошедшем 12 сентября совещании также всесторонне обсудили и другие вопросы итоговой аттестации школьников, вступительной кампании в вузы республики и определили направления их совершенствования в следующем году.
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