Объемы закупок первичных полимеров и полимерной продукции на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» за январь-август 2023 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, наибольшим спросом пользуется полимерная упаковка. На нее пришлось 19% продаж. В тройку самых популярных товарных позиций также вошла коллагеновая оболочка и пластиковые контейнеры с удельным весом 15% и 11%.

Рост показателей связан с активным развитием «полимерного» сегмента биржевого товарного рынка.

В 2023 г. на БУТБ аккредитовались новые поставщики полимерных изделий из Беларуси и из-за рубежа.

Кроме того, не так давно появилась возможность покупки полимеров по результатам исследования образцов продукции, что минимизирует риск приобретения товара, не соответствующего техническим требованиям.

В настоящее время на БУТБ реализуются полимеры в первичных формах (АБС-пластик, полистирол, полиэтилен и полипропилен), а также полимерные пленки и упаковка, в том числе ПЭТ бутылки, пластиковые контейнеры и крышки, агростретч пленка, полимерные этикетки и оболочки.