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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАКУПКИ ПЕРВИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ И ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ НА БУТБ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 37%
09:31 13.09.2023
Объемы закупок первичных полимеров и полимерной продукции на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» за январь-август 2023 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, наибольшим спросом пользуется полимерная упаковка. На нее пришлось 19% продаж. В тройку самых популярных товарных позиций также вошла коллагеновая оболочка и пластиковые контейнеры с удельным весом 15% и 11%.
Рост показателей связан с активным развитием «полимерного» сегмента биржевого товарного рынка.
В 2023 г. на БУТБ аккредитовались новые поставщики полимерных изделий из Беларуси и из-за рубежа.
Кроме того, не так давно появилась возможность покупки полимеров по результатам исследования образцов продукции, что минимизирует риск приобретения товара, не соответствующего техническим требованиям.
В настоящее время на БУТБ реализуются полимеры в первичных формах (АБС-пластик, полистирол, полиэтилен и полипропилен), а также полимерные пленки и упаковка, в том числе ПЭТ бутылки, пластиковые контейнеры и крышки, агростретч пленка, полимерные этикетки и оболочки.
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