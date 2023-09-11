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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 2,4%


18:01 12.09.2023

Индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100,6%, с декабрем 2022 г. – 102,4%, из него на инвестиционные товары – 100,3% и 103,9% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 103,5%, потребительские товары – 100,4% и 101% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 98,7%, с декабрем 2022 г. – 90,7%, в том числе в растениеводстве – 96% и 89% соответственно, животноводстве – 99,4% и 91,3% соответственно.

Индекс цен в строительстве в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100,9%, с декабрем 2022 г. – 108,2%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,1% и 106,6% соответственно, машины и оборудование – 101,7% и 108,3%, прочие работы и затраты – 98,2% и 110,1% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100,7%, с декабрем 2022 г. – 112,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в августе 2023 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 100%, с декабрем 2022 г. – 100,5%.
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