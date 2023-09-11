В структуре экспортной корзины произошли качественные изменения. Об этом заявила 12 сентября 2023 года начальник управления прогнозирования внешней торговли Минэкономики Юлия Зубарь, комментируя динамику белорусского экспорта за 7 месяцев текущего года.

По словам представителя Минэкономики, в январе-июле экспорт товаров и услуг вырос на 6,4%, а его стоимостные объемы – максимальные с 2012 г.

«В структуре экспортной корзины произошли качественные изменения: в ней стало меньше сырья и материалов, больше инвестиционных товаров. Доля последних превысила 13% – это 16-летний максимум. Экспорт грузовиков вырос почти на 17%, прицепов и полуприцепов – в 2,7 раза, автобусов – на 17,5%. И это к базе прошлого года, когда поставки росли двузначными темпами», – подчеркнула Юлия Зубарь, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

По словам начальника управления, с целью расширения существующих и построения новых торгово-экономических связей с дружественными странами происходит корректировка внешнеторговой стратегии Беларуси. Доля этих государств в экспорте выросла на 18%, экспортные потоки полностью переориентированы.

«Поставки в страны Азии выросли в 1,7 раза. Успешно осваиваются перспективные рынки Африки. Сохраняются высокие темпы роста экспорта в Россию (130,8%). Уход западных поставщиков и производителей позволил увеличить наше присутствие на российском рынке. В частности, существенно возросла доля отечественных товаров в российском импорте машин, оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности, изделий из древесины и черных металлов.

Проектом плановых документов на 2024 год предусмотрено прирасти по экспорту в российском направлении на 7% к уровню текущего года, сохранить долю в российском импорте не ниже 9%. Планируется, что экспорт в страны «дальней дуги» увеличится не менее чем на 20%.

Этот рост будет обеспечен за счет финансовых механизмов поддержки экспортных указов № 466, № 534 и № 412. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 370 млн рублей. То есть, на 20% больше, чем в 2023 году», – сообщила Юлия Зубарь.