ЭКОНОМИКА РБ

НА ЗАВОДЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ВИТЕБСКЕ ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ

17:40 12.09.2023 На заводе сборного железобетона в Витебске (филиал ОАО «Кричевцементношифер») открыли автоматизированную бетоносмесительную установку блочно-модульного типа. Как сообщает Telegram-канал Минстройархитектуры, новый бетонный узел позволит производить более 40 кубических метров бетонных и растворных смесей в час. Благодаря этому планируется сокращение трудо- и энергозатрат, снижение себестоимости и значительное увеличение объема выпускаемой продукции. А одновременное применение трех видов химических добавок даст возможность улучшить качество выпускаемых смесей. Генеральный директор ОАО «Кричевцементношифер» Владимир Корчевский отметил, что пуск новой бетоносмесительной установки – значимое событие для предприятия и региона в целом. Витебск и Витебская область динамично развиваются, строится много новых объектов, поэтому продукция завода будет востребована на территории северного региона Беларуси.