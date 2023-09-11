Жители и гости Кобрина теперь могут оплатить проезд в автобусах и троллейбусах по QR-коду с помощью приложения M-Belarusbank.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АСБ Беларусбанк», такая возможность доступна благодаря сервису Cashew (проезд можно оплатить безналично, не нужно создавать отдельную виртуальную карточку или электронный кошелек, требующего постоянного пополнения).

Для покупки талона необходимо найти в транспорте наклейку с QR-кодом. Далее следует считать код одним из доступных способов: приложением M-Belarusbank (в разделе «Оплата по QR-коду»); камерой телефона; специальным приложением для считывания QR-кодов и оплатить проезд.

Напомним, сервис уже работает во всем транспорте в Гродно, Гомеле, Бресте, Барановичах, Пинске, Мозыре, Лиде, Орше, Новополоцке, Молодечно, Полоцке, Жлобине, Жодино, Слуцке, Кобрине, Слониме, Волковыске, Калинковичах, Рогачеве, Дзержинске, Осиповичах, Новогрудке, Ивацевичах, Глубоком, Быхове, Климовичах, Столбцах, Костюковичах, Несвиже, Житковичах, Червене, Воложине, Черикове, Славгороде.