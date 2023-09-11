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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МРТ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ВВОЗЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
16:46 12.09.2023
13 сентября 2023 г. состоится «прямая телефонная линия» первого заместителя начальника Минской региональной таможни (МРТ) Людмилы Шевердак по вопросам уплаты таможенных платежей при ввозе электромобилей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, получить ответы на вопросы можно будет с 10:00 до 12:00 по номеру телефона в Минске (8-017) 218-95-03.
В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на «прямую телефонную линию» гражданам необходимо сообщать свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учебы), представителям юридических лиц – фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого ими юридического лица и его юридический адрес.
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