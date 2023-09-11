Мобильное приложение «Мой город» заработало в Ганцевичах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелком», приложение «Мой город» уже работает более чем в 20 городах Беларуси.

«Мой город» – платформа, которая представляет собой оцифрованный каталог организаций с доступом пользователей к онлайн-сервисам. Это своеобразная «витрина» предприятий и организаций города, возможность рекламы и продвижениях своих услуг.

Мобильное приложение поможет жителям ориентироваться в городской среде, а также получать актуальную информацию о событиях и услугах в их населенном пункте. С помощью «Моего города» можно записаться на прием к руководителю учреждения, задать интересующий вопрос и получить ответ, купить товар онлайн, узнать режим работы магазинов, банков и кафе, вызвать аварийную бригаду, заказать талон в поликлинику или забронировать столик в ресторане. Функционал ресурса очень широк и постоянно развивается.

Приложение «Мой город (Беларусь)» доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Со списком подключенных к приложению городов можно ознакомиться здесь.