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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ГОРОД» ЗАРАБОТАЛО В ГАНЦЕВИЧАХ
15:54 12.09.2023
Мобильное приложение «Мой город» заработало в Ганцевичах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелком», приложение «Мой город» уже работает более чем в 20 городах Беларуси.
«Мой город» – платформа, которая представляет собой оцифрованный каталог организаций с доступом пользователей к онлайн-сервисам. Это своеобразная «витрина» предприятий и организаций города, возможность рекламы и продвижениях своих услуг.
Мобильное приложение поможет жителям ориентироваться в городской среде, а также получать актуальную информацию о событиях и услугах в их населенном пункте. С помощью «Моего города» можно записаться на прием к руководителю учреждения, задать интересующий вопрос и получить ответ, купить товар онлайн, узнать режим работы магазинов, банков и кафе, вызвать аварийную бригаду, заказать талон в поликлинику или забронировать столик в ресторане. Функционал ресурса очень широк и постоянно развивается.
Приложение «Мой город (Беларусь)» доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Со списком подключенных к приложению городов можно ознакомиться здесь.
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