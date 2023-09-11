Продовольственные товары в Минске в августе 2023 года подешевели по сравнению с июлем 2023 года на 0,7%, с декабрем 2022 года – подорожали на 2,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в августе 2023 года к уровню августа 2022 года цены увеличились на 4,5%. За январь-август 2023 года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 7,6%.

Непродовольственные товары в августе 2023 года подорожали по сравнению с июлем на 0,3%, с декабрем 2022 года – на 0,7%. При этом за август 2023 года к уровню августа 2022 года цены снизились на 4,7%. В январе-августе 2023 года цены на непродовольственные товары увеличились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на услуги в августе 2023 года выросли по сравнению с июлем на 0,3%, с декабрем 2022 года –6,6%. В августе 2023 года услуги подорожали по сравнению с августом 2022 года на 6,7%. За январь-август 2023 года цены на услуги увеличились к уровню января-августа 2022 года на 6,7%.