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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ МУСОРОВОЗ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
14:56 12.09.2023
Минский автомобильный завод совместно с ООО «МАЗ-РУС» представил новый мусоровоз на международной выставке по управлению отходами, природоохранным технологиям, экологии и возобновляемой энергетике ВэйстТэк, которая проходит 12-14 сентября 2023 г. в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, мусоровоз с задней загрузкой МАЗ-6903С5 с поворотной осью изготовлен по согласованным техническим требованиям ППК «РЭО» для эксплуатации в стесненных условиях мегаполисов. Он способен перевозить ТКО массой до 13 тонн.
Техника обеспечивает эффективное уплотнение мусора: коэффициент прессования составляет 1:7, усилие прессования — 32 000 кгс. При этом подъемная ось позволяет машине быть более маневренной, так как наружный радиус поворота меньше на 1 метр в отличие от аналогичных машин с колесной формулой 6х4. Причем в порожнем рейсе экономится не только резина, но и топливо.
На выставке технику на базе шасси МАЗ также представили производители коммунальных машин - ООО «Завод КДМ» и ОАО «РИАТ».
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