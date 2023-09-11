14 сентября в 10.30 на YouTube-канале НЦПИ состоится семинар «Правовое регулирование работы с обращениями граждан и юридических лиц».

Как сообщает Национальный правовой портал, в студии НЦПИ выступит заместитель начальника отдела конституционного права управления конституционного и международного права Национального центра законодательства и правовых исследований Александр Пестунов.

В ходе прямого эфира спикер расскажет об основах правовой регламентации работы с обращениями граждан и юридических лиц.

Гражданам будет полезен блок о новациях Закона, затрагивающих порядок:

направления электронных обращений, получения ответов на них;

осуществления личного приема, в том числе использования заявителем технических средств (аудио- и видеозапись, кино- и фотосъемка) при его проведении;

ознакомления заявителей с материалами рассмотрения обращений и др.

Представители государственных органов и иных организаций, работающие с обращениями, смогут получить информацию по таким вопросам, как:

противодействие злоупотреблению правом на обращение;

сокращение круга субъектов, обязанных вести книги замечаний и предложений;

оптимизация работы с массовыми обращениями;

урегулирование срока предоставления документов (сведений), необходимых для рассмотрения обращений.

Традиционно можно задать вопросы по теме. Направлять их следует на адрес электронной почты до 11.00 14 сентября. Ответы будут даны в ходе прямого эфира.