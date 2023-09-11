|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЦПИ ПРОВОДИТ 14 СЕНТЯБРЯ ОНЛАЙН СЕМИНАР ПО ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ЮРЛИЦ
14:19 12.09.2023
14 сентября в 10.30 на YouTube-канале НЦПИ состоится семинар «Правовое регулирование работы с обращениями граждан и юридических лиц».
Как сообщает Национальный правовой портал, в студии НЦПИ выступит заместитель начальника отдела конституционного права управления конституционного и международного права Национального центра законодательства и правовых исследований Александр Пестунов.
В ходе прямого эфира спикер расскажет об основах правовой регламентации работы с обращениями граждан и юридических лиц.
Гражданам будет полезен блок о новациях Закона, затрагивающих порядок:
направления электронных обращений, получения ответов на них;
осуществления личного приема, в том числе использования заявителем технических средств (аудио- и видеозапись, кино- и фотосъемка) при его проведении;
ознакомления заявителей с материалами рассмотрения обращений и др.
Представители государственных органов и иных организаций, работающие с обращениями, смогут получить информацию по таким вопросам, как:
противодействие злоупотреблению правом на обращение;
сокращение круга субъектов, обязанных вести книги замечаний и предложений;
оптимизация работы с массовыми обращениями;
урегулирование срока предоставления документов (сведений), необходимых для рассмотрения обращений.
Традиционно можно задать вопросы по теме. Направлять их следует на адрес электронной почты до 11.00 14 сентября. Ответы будут даны в ходе прямого эфира.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2023
Курсы в банках
на 12.09.2023
Конвертация в банках
на 11.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте